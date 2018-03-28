|13 российских дипломатов покинули Украину
|28.03.2018 20:07
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Дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом13 российских дипломатов, которых Украина решила выдворить с связи с делом Сергея Скрипаля, покинули страну.
Фото: google.com
"Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину", - сообщил источник ТАСС в посольстве РФ в Киеве.
Дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом.
Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
Добавим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также отмечается, что НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, что предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.