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13 российских дипломатов покинули Украину
28.03.2018 20:07
13 российских дипломатов покинули Украину
Дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом
13 российских дипломатов, которых Украина решила выдворить с связи с делом Сергея Скрипаля, покинули страну.
13 российских дипломатов покинули Украину Фото: google.com

"Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину", - сообщил источник ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

Дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом.

Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Добавим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также отмечается, что НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянииЭксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, что предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

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