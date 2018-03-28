Дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом

"Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину", - сообщил источник ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

Дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом.

Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Добавим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также отмечается, что НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , что предположительно изготавливались в России.