Иск НАПК к экс-члену агентства Анне Соломатиной об опровержении недостоверной информации суд рассмотрит 12 апреля. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве после избрания нового главы НАПК сообщила его прежний председатель Наталья Корчак, передает корреспондент .

"12 апреля будет первое судебное заседание по нашему иску в отношении госпожи Соломатиной в части распространения ложной информации. Пусть компетентные органы дают оценку всем ее высказываниям", - сказала Корчак.

Она добавила, что "наши сотрудники уже давали показания и я готовлюсь тоже дать показания".

Напомним, ранее экс-сотрудница НАПК Анна Соломатина заявила о правонарушениях работников агентства.

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