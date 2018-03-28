Глава Николаевской областной государственной администрации призвал своих сторонников, побратимов не выходить на акции поддержки в связи с попытками расшатывания ситуации в области.

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Я обратился ко всем своим побратимам, ко всем, кого знаю, чтобы ни в каком случае в Николаевской области не проводили митингов в мою поддержку, ничего не делали, не выходили на улицы, чтобы полностью было спокойно и громада была в нормальном рабочем режиме", - отметил Савченко.

Глава области отметил, что находится в плановом отпуске с 5 марта и по своей инициативе его прервал.

"С 5 марта я нахожусь в плановом отпуске, я это делаю практически каждый год, следовательно, не уклоняясь, я обратился в правоохранительные органы для того, чтобы они меня допросили, и я мог дать исключительную информацию, которой я владею. Я надеюсь, что следствие установит истину в этих вопросах", - сказал глава Николаевской .

Он также заявляет, что на Владислава Волошина не осуществлялось никакого давления, поскольку тот "за период своей деятельности не совершил ни одного поступка, который мог бы дискредитировать его работу".

"Это был кристально честный, ответственный человек, которого я с большой честью, удовольствием имел возможность назначить выполнять свои служебные обязанности… Для меня это очень большая потеря. Приводя Владислава, мне нужно было тщательно думать, взвешивать все. Но имеем то, что имеем… Я не избегаю ни комментариев, ни ответственности. И все причастные будут нести ответственность", - сказал Савченко.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Ранее, в Николаевский областной администрации осудили попытки определенных лиц спекулировать на трагедии, связанной с гибелью Волошина. Одной из задач провокаторов было сместить фокус внимания с задержанной в связи с подготовкой терактов в Надежды Савченко на ее однофамильца.

Национальная полиция заявила об отсутствии оснований полагать, что руководитель Николаевского аэропорта, герой-летчик Владислав Волошин совершил самоубийство под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия, сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий холод.

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