Российские террористы в Донбассе с начала АТО убили сотни украинских детей.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину. Также пост розмвстив в Twitter, информирует svodka.net.

«242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года», — сказал Порошенко.

Вместе с тем президент принес соболезнования родным детей, погибших при пожаре в Кемерово РФ. Украинцы неоднозначно отреагировали на пост.

«Если бы не пожар в России, то и не вспомнил бы о наших детях», — пишут пользователи в соцсетях.

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