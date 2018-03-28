|Оккупанты в Донбассе убили более 200 детей
|28.03.2018 20:13
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Российские террористы в Донбассе с начала АТО убили сотни украинских детей.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину. Также пост розмвстив в Twitter, информирует svodka.net.
«242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года», — сказал Порошенко.
Вместе с тем президент принес соболезнования родным детей, погибших при пожаре в Кемерово РФ. Украинцы неоднозначно отреагировали на пост.
«Если бы не пожар в России, то и не вспомнил бы о наших детях», — пишут пользователи в соцсетях.
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