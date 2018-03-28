|Тымчук заявил, что Плотницкий живет в Барвихе под Москвой и занят ремонтом своего дома
|28.03.2018 20:15
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https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1504946332967350
По его словам, экс-главарь боевиков живет "в собственном комфортабельном доме" в элитном коттеджном поселке."На данный момент господин Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего "родового поместья", стоимость которого, по нашей информации, варьируется от $20 млн до $30 млн", – добавил Тымчук.23 ноября 2017 года "Новая газета" написала, что из-за конфликта с "министром внутренних дел ЛНР" Игорем Корнетом Плотницкий покинул территорию Луганска. По данным издания, в кортеже с Плотницким уехали руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, "глава телерадиокомпании ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц. Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что летел с Плотницким в Москву одним рейсом. По его словам, в аэропорту Шереметьево Плотницкого ждали два оперативника.24 ноября Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья". Террористы назначили его "уполномоченным от ЛНР" по выполнению Минских соглашений.15 января 2018 года в СБУ сообщили, что Плотницкий находится на территории России. 16 января российские СМИ писали, что Плотницкий помещен под стражу.19 февраля 2018 года бывший товарищ первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба заявил, что Плотницкий находится в "Крестах", где "дает очень хорошие показания".25 февраля в СИЗО "Кресты" заявили, что Плотницкого у них нет.Источники издания "Апостроф" 5 марта сообщили, что экс-главарь боевиков "ЛНР" находится в Москве на свободе, он не арестован, но за ним "присматривают".
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