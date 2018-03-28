Стоимость дома в Барвихе, принадлежащего экс-главарю боевиков "ЛНР" Игорю Плотницкому, составляет от $20 млн до $30 млн, уверяет народный депутат от "Народного фронта" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. 27 ноября 2017 года Плотницкий покинул территорию Луганска Фото: lnr.today "По оперативным данным группы ИС, широко распространяемая информация в СМИ о задержании российскими спецслужбами бывшего руководителя "ЛНР" Игоря Плотницкого и нахождении его в СИЗО не соответствует действительности. По нашим данным, Плотницкий преспокойно проживает в населенном пункте Барвиха Одинцовского района Московской области, периодически выезжая в Москву по зову кураторов и своему бизнесу", – написал Тымчук. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1504946332967350 По его словам, экс-главарь боевиков живет "в собственном комфортабельном доме" в элитном коттеджном поселке."На данный момент господин Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего "родового поместья", стоимость которого, по нашей информации, варьируется от $20 млн до $30 млн", – добавил Тымчук.23 ноября 2017 года "Новая газета" написала, что из-за конфликта с "министром внутренних дел ЛНР" Игорем Корнетом Плотницкий покинул территорию Луганска. По данным издания, в кортеже с Плотницким уехали руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, "глава телерадиокомпании ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц. Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что летел с Плотницким в Москву одним рейсом. По его словам, в аэропорту Шереметьево Плотницкого ждали два оперативника.24 ноября Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья". Террористы назначили его "уполномоченным от ЛНР" по выполнению Минских соглашений.15 января 2018 года в СБУ сообщили, что Плотницкий находится на территории России. 16 января российские СМИ писали, что Плотницкий помещен под стражу.19 февраля 2018 года бывший товарищ первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба заявил, что Плотницкий находится в "Крестах", где "дает очень хорошие показания".25 февраля в СИЗО "Кресты" заявили, что Плотницкого у них нет.Источники издания "Апостроф" 5 марта сообщили, что экс-главарь боевиков "ЛНР" находится в Москве на свободе, он не арестован, но за ним "присматривают". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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