В МИД призывают мировое общество и международные правозащитные институты "принять все возможные правовые, политические и экономические меры"

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27.03.2018 года продлить до 30.09.2018 года срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России в сентябре 2016 по сфальсифицированным обвинениям" , - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

В МИД призывают мировое общество и международные правозащитные институты "принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, незаконно содержатся на территории России по политически мотивированным обвинениям" .