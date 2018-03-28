|МИД выразил протест в связи с продолжением ареста Сущенко
|28.03.2018 20:15
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В МИД призывают мировое общество и международные правозащитные институты "принять все возможные правовые, политические и экономические меры"В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что решение российского суда о продлении содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко на шесть месяцев еще до начала судебного разбирательства дела по существу и изучения доказательств стороны защиты свидетельствует о предвзятости суда.
Роман Сущенко. Фото: РИА Новости
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27.03.2018 года продлить до 30.09.2018 года срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России в сентябре 2016 по сфальсифицированным обвинениям", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.
В МИД призывают мировое общество и международные правозащитные институты "принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, незаконно содержатся на территории России по политически мотивированным обвинениям".
Как известно, в первый день предварительных слушаний по делу незаконно задержанного в Москве Романа Сущенко, проходящих в Мосгорсуде, арест ему был продлен на полгода.