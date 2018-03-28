Президент подписал приказ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - на 2018 год". Об этом сообщает Официальное интернет представительство президента Украины, передает со ссылкой на .

В частности, подписанная президентом программа позволит реализовать все приоритетные договоренности между Украиной и странами .

"Годовая национальная программа (ГНП-2018) должен обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - на уровне Глав государств и Правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что данная программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Кроме того, данный документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

В целом программа направлена на привлечение и использования потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи и государств - членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в .

Контроль за выполнением Годовой национальной программы возложена на .

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