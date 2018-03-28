В столице Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» перенесло аукцион по строительству участка Сырецко-Печерской линии (зеленая ветка) городского метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с обустройством электродепо в Подольском районе за 6,32 миллиарда гривен, — следует из информации тендерного предложения в системе публичных закупок ProZorro.

Ранее аукцион был назначен на 27 марта, а новая дата, указанная в тендерной документации – 7 мая, информирует svodka.net.

Тендерные предложения от претендентов на получение подряда будут приниматься до 30 марта. Согласно информации, первая заявленная стоимость закупки составляет 6,32 млрд грн с возможностью понижения цены в шаг 0,5%, что составляет 31,6 млн грн.

По информации, обнародованной в системе ProZorro, 1 марта ПАО «Киевметрострой» подало жалобу «на дискриминационные условия тендерной документации и нарушения законодательства в сфере государственных закупок».

На данный момент статус у заявления метростроевцев – «Принято к рассмотрению», а сам же тендер вновь вернулся на стадию «Предоставления предложений».

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