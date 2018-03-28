Годовая национальная программа сотрудничества Украины с НАТО, приказ о принятии которой подписал Порошенко сегодня подписал приказ о принятии программы Фото: president.gov.ua Программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и решений, принятых на заседании комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве."Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО", – говорится в сообщении.Годовая национальная программа – стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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