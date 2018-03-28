Годовая национальная программа сотрудничества Украины с НАТО,
приказ о принятии которой подписал Порошенко сегодня подписал
приказ о принятии программы Фото: president.gov.ua Программа должна
обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с
НАТО и решений, принятых на заседании комиссии Украина – НАТО на
уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в
Варшаве."Программа направлена на привлечение и использование
потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи
НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности
Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а
также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по
подготовке государства к обретению членства в НАТО", –
говорится в сообщении.Годовая национальная программа – стра
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