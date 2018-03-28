|Гройсман обсудил с Моравецким вопросы двустороннего сотрудничества
|28.03.2018 20:31
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Также он поблагодарил польскому правительству за поддержку в противодействии "Северному потоку-2"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор со своим польским коллегой Матеушем Моравецким, во время которой были обсуждены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия.
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Обсуждались вопросы усиления сотрудничества в экономической сфере и поиск путей решения существующих проблем.
"Поблагодарил польскому правительству за твердую поддержку Украины в деле противодействия реализации российского энергетического проекта "Северный поток-2". Пригласил своего коллегу посетить Украину и продолжать тесную межправительственный диалог", - написал Гройсман в Facebook.
Также Гройсман сообщил, что поздравил Моравецкого с пасхальными праздниками, которые в Польше будут отмечаться уже в ближайшее воскресенье.
Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что Польша приняла у себя 1,5 миллиона украинцев и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной.
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