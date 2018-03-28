Также он поблагодарил польскому правительству за поддержку в противодействии "Северному потоку-2"

Обсуждались вопросы усиления сотрудничества в экономической сфере и поиск путей решения существующих проблем.

"Поблагодарил польскому правительству за твердую поддержку Украины в деле противодействия реализации российского энергетического проекта "Северный поток-2". Пригласил своего коллегу посетить Украину и продолжать тесную межправительственный диалог", - написал Гройсман в Facebook.

Также Гройсман сообщил, что поздравил Моравецкого с пасхальными праздниками, которые в Польше будут отмечаться уже в ближайшее воскресенье.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что Польша приняла у себя 1,5 миллиона украинцев и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной.