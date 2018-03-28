Украина начнет разговор со странами НАТО о введении ПДЧ в текущем году

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, утвержденная президентом Украины Петром Порошенко в среду, предусматривает начало диалога с государствами-членами Альянса о введении для Украины Плана действий членства (ПДЧ) в текущем году.

"Начать разговор с государствами-членами Альянса о введении для Украины Плана действий по членству", - говорится в разделе "Приоритетные задачи на нынешний год" Годовой национальной программы.

Кроме того, программа предусматривает продолжать в текущем году консультации с государствами Черноморского региона, которые являются членами НАТО, о политической и ситуации безопасности в этом регионе, в частности на территории оккупированного РФ Крымского полуострова.

Также в текущем году продолжится взаимодействие с НАТО в процессе реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами и рекомендациями НАТО, повышение обороноспособности государства в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Продолжить участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, которые проводятся под эгидой НАТО, в частности: в операции многонациональных сил НАТО в Косово (КФОР) в тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан; в операции НАТО "Морской охранник", - говорится в программе.

Программа предусматривает продолжение взаимодействия с представительством НАТО в Украине и контактным посольством НАТО в Украине - посольством Литвы в Украине.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко подписал приказ об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, которая должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.