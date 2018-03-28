Министерство инфраструктуры Украины не может объяснить, по каким причинам поручило временному руководству "Украэроруха" переписывать устав предприятия, передает

Как известно, на ГП "Украэрорух" создана рабочая группа, которая должна внести изменения в действующий устав предприятия. Соответствующее поручение временное руководство ГП получило непосредственно от Министерства инфраструктуры Украины - заместителя министра Ю.Лавренюка.

В связи с этим обратился в министерство с просьбой объяснить, по каким причинам временном руководству "Украэроруха" было дано намек переписывать устав. Также поинтересовался, чем обусловлена срочность такого решения и какова его конечная цель.

За полтора месяца после направления запроса, таки получил ответ от ведомства следующего содержания:

"Приказом Мининфраструктуры от 02.02.2018 № 44 создана рабочая группа по вопросам разработки изменений в Устав Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины.

Вместе с этим, приказом Мининфраструктуры от 23.02.2018 № 79 признано утратившим силу приказ Мининфраструктуры от 02.02.2018 № 44.

При этом информируем, что ни одного заседания указанной рабочей группы не состоялось".

Вместе с тем, в министерстве проигнорировали вопрос редакции о необходимости и целей поручение вносить изменения в Устав "Украэроруха" в то время, пока на ГП отсутствует постоянное руководство.

Напомним, что временно исполняющим обязанности директора ГП "Украэрорух" сейчас является А.Доценко. Директор же - Д.Бабейчук уже почти три месяца находится на больничном, куда пошел на волне коррупционного скандала.

Также напомним, коллектив "Украэроруха" требует от министра В.Омеляна уволить руководство предприятия по подозрению в хищении средств ГП.

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