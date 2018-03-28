Уроженка Лондона, студентка Жасмин в возрасте 26 лет выставила на интернет-аукцион собственную девственность по рекордной стоимости, после чего получила предложение в сумме 1,2 миллиона долларов от звезды, имя которой не разглашается, извещает Daily Mail .

В итоге оказалось, что победитель родом из Лос-Анджелеса, а за лот с ним соревновались мюнхенский бизнесмен и футболист из "Манчестер Юнайтед". По словам самой девушки, она встретилась за обедом со всеми кандидатами. А на вопрос об отношении ее семьи к такой идее девушка ответила, что родные ее понимают.

"Мне 26 лет, и родители знают, что я довольно взрослая, чтобы решить, что делать со своим телом. Поскольку я уже встречалась с актером, и я всегда был его большим поклонником, то больше нервничаю как его фанат, а не из-за того, что потеряю свою невинность", - объяснила студентка.

Кроме того, Жасмин отмечает, что для нее честь получить такую большую сумму за ночь, проведенную в отеле.

Как сообщал svodka.net, фотокамеру из первого выпуска немецкой компании Leica Camera AG продали на аукционе Westlicht в Вене за рекордную для подобной техники сумму - 2,976 миллиона долларов, почти 2,4 миллиона евро.

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