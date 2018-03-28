Казалось бы, человеческое тело давно исследовано. Загадку, и то относительную, представляет собой разве что мозг, всё остальное уже изучено. Или нет?

Учёные наши новый орган, который буквально скрывался на виду. Как предполагается, он поможет понять пути распространения рака в организме, информирует svodka.net.

Ретикулярная соединительная ткань или интерстиция, которая находится под кожей, в кишечнике, лёгких, кровеносных сосудах и мышцах. Ранее её считали просто набором платных слоёв, но, как оказалось, это не так. Интерстиция представляет собой трёхмерную сеть, в петлях которой расположены паренхима органа (функционально-активные эпителиальные клетки), имеются способные к размножению клетки (малодифференцированные клетки-предшественницы), а также волокнистые структуры, которые обуславливают её опорное значение. При этом сеть содержит отделения, заполненные жидкостью.

Учёные идентифицируют эту структуру как новый орган и сейчас пытаются понять его назначение. Одна из версий гласит, что это природные «амортизаторы», которые демпфируют физическое воздействие и снижают урон.

Почему их не нашли раньше? Всё дело в жидкости. Традиционные методы исследования тела требуют удаления всех жидкостей, что и приводит к разрушению интерстиции. Впервые их обнаружили израильские специалисты, когда искали признаки рака.

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Отсутствие жидкости делало трёхмерную сеть плоской и похожей на обычную соединительную ткань.

Как оказалось, именно через интерстиции раковые клетки могут проникать в лимфатическую систему. Иначе говоря, «амортизаторы» оказались прекрасным «хайвеем» для рака. Однако это же позволяет отслеживать заболевание на ранней стадии и диагностировать его.

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