Невероятная развязка матча случилась в матче чемпионата Бразилии по баскетболу. Поединок между "Баскет Сеаренсе" и "Бауру" завершился фантастическим победным трехочковым броском, передает со ссылкой на .

"За 2 секунды до финальной сирены при" -3 "(77:80) в" Баскет Сеаренсе "Паулиньо Борасини получил право на два штрафных. Борасини реализовал первый штрафной (78:80), а во второй попытке умышленно промахнулся, бросив мягкие мяч в дужку. Это был единственный шанс команды на спасение ", - говорится в сообщении tribuna.com.

Паулиньо смог достать мяч и бросил через дуги под сирену. Мяч зашел

THIS NEVER ACTUALLY WORKS #SCtop10 (via @NBB) pic.twitter.com/LTGD3LaLAq

SportsCenter (@SportsCenter) 22 марта 2018 г.

Удивительная победа "Баскет Сеаренсе" - 81:80. Паулиньо Борасини - бразильский волшебник.

