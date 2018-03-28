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Самый фантастический победный бросок, который вы когда-либо видели
28.03.2018 20:45
Самый вымышленный победный бросок, который вы когда-либо видели По теме:

Невероятная развязка матча случилась в матче чемпионата Бразилии по баскетболу. Поединок между "Баскет Сеаренсе" и "Бауру" завершился фантастическим победным трехочковым броском, передает со ссылкой на .

"За 2 секунды до финальной сирены при" -3 "(77:80) в" Баскет Сеаренсе "Паулиньо Борасини получил право на два штрафных. Борасини реализовал первый штрафной (78:80), а во второй попытке умышленно промахнулся, бросив мягкие мяч в дужку. Это был единственный шанс команды на спасение ", - говорится в сообщении tribuna.com.

Паулиньо смог достать мяч и бросил через дуги под сирену. Мяч зашел

 

THIS NEVER ACTUALLY WORKS #SCtop10 (via @NBB) pic.twitter.com/LTGD3LaLAq

SportsCenter (@SportsCenter) 22 марта 2018 г.

 

 

Удивительная победа "Баскет Сеаренсе" - 81:80. Паулиньо Борасини - бразильский волшебник.

Футбол может потерять звание "Игры номер 1 в мире". Конкуренцию могут составить такие виды спорта как американский футбол, бейсбол или баскетбол.







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