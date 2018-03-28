В Японии планируют запустить искусственный метеоритный дождь.

Компания Astro Live Experience запустит метеорный поток над городами Хиросима, Ивакуни, Такамацу и Мацуяма. Метеориты сбрасывать со спутников. Каждый спутник будет весить 68 килограммов и сможет подниматься на высоту до 350 километров. Спутник сможет вынести 400 искусственных метеоритов и находиться на околоземной орбите 27 месяцев. Одна модель стоит три миллиона долларов, информирует svodka.net.

Спутник будет выпускать 15-20 маленьких капсул, несколько больше сантиметр. Разноцветные гранулы будут сгорать за пять секунд, пишет BuzzFeed.

Джош Роденбах, член команды ALE, конкретную стоимость назвать отказался.

«Это будет стоить меньше, чем массовые фейерверки, которые используют крупные города для празднования», — отметил Роденбах.

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Метеоритный дождь можно будет устроить в любой точке земного шара.

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