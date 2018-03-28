Парламент одобрил две резолюции

Резолюция была принята сегодня, 28 марта, сообщает El Pais.

По информации издания, сегодня утром две резолюции были одобрены парлментом. В документах "защищаются политические права" политиков, которые находятся под стражей или, соответственно использованной формулировке, "в изгнании".

В частности, резолюции касаются экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, а также Жорди Санчеса и Жорди Туруля, которые находится в мадридской тюрьме.

Обе резолюции получили поддержку от трех основных партий - "Вместе за Каталонию", "Республиканские левые Каталонии" и "Кандидатура народного единства". "За" свои голоса отдали 68 депутатов из 135.

Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции. Немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией. Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. В отношении него был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили . Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.