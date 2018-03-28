|Парламент Каталонии разрешил Пучдемону претендовать на должность главы правительства
|28.03.2018 20:47
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Парламент одобрил две резолюцииПарламент Каталонии разрешил каталонским политикам, которые находятся под стражей, в том числе Карлесу Пучдемону, претендовать на должность председателя каталонского правительства.
Фото: afp.com
Резолюция была принята сегодня, 28 марта, сообщает El Pais.
По информации издания, сегодня утром две резолюции были одобрены парлментом. В документах "защищаются политические права" политиков, которые находятся под стражей или, соответственно использованной формулировке, "в изгнании".
В частности, резолюции касаются экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, а также Жорди Санчеса и Жорди Туруля, которые находится в мадридской тюрьме.
Обе резолюции получили поддержку от трех основных партий - "Вместе за Каталонию", "Республиканские левые Каталонии" и "Кандидатура народного единства". "За" свои голоса отдали 68 депутатов из 135.
Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.
Немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. В отношении него был издан европейский ордер на арест, который, впрочем, в декабре отменили.
Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.
Тем временем испанская прокуратура снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.
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