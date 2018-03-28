В январе-феврале 2018 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 2852,6 млн грн. Индекс строительной продукции по сравнению с январем-февралем 2017 года составил 102,6%. Об этом сообщает со ссылкой на информацию Главного управления статистики Украины.

Индекс строительной продукции в январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года по строительству зданий составил 111,8%, в том числе, жилых - 116,0%, нежилых - 103,3%. Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений - 74,0%.

По видам строительной продукции наибольший объем строительных работ выполнен по строительству зданий - 2331,2 млн грн или 81,7% от общего объема. Из них, по строительству жилых зданий выполнено работ на сумму 1570,2 тыс. грн или 55,0%, нежилых - 761,0 тыс. грн или 26,7%. По строительству инженерных сооружений выполнен объем работ на 521,4 тыс. грн или 18,3% от общего объема.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира