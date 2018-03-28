Пятерых работников ТРЦ отправили за решетку, двух областных чиновников уволили.

В траур официально погрузилась в этот день Россия, где вспоминают 64 жертв пожара в Кемерово. Там сегодня начали хоронить погибших, информирует svodka.net.

Лишь на четвертый день после трагедии в РФ приспустили государственные флаги, а на улицы вынесли цветы и игрушки. Пользователи соцсетей иронизируют, что на акцию скорби пришли сотни единомышленников, ведь память сгоревших десятков детей они решили почтить одинаковыми игрушечными лисичками в одинаковых синих платьях – и, видимо, так спешили, что не успели даже снять ценники, а одинаковые цветы массово раздавали люди в идентичной белой одежде.

Однако те, кто приходил на траурные акции не по принуждению, а по доброй воле, ставили острые вопросы власти и даже требовали отставки президента России Владимира Путина. Однако дальше эмоциональных выкриков дело не пошло, а за час-два все участники импровизированного митинга в Москве разошлись. В самом же Кемерово начали хоронить жертв трагедии. Сотни горожан пришли проститься с Агарковыми – 10-летней Машей, 8-летним Костей и их бабушкой, которая в воскресенье привела внуков в «Зимнюю вишню» посмотреть мультфильм.

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Российское МЧС тем временем отчитывается, что все поисковые операции в торгово-развлекательном центре завершили. Активисты, которые составляют список жертв трагедии, говорят о по крайней мере 13 пропавших без вести – об этих людях заявили родственники, но их нет в перечне погибших. Чиновники настаивают, что их официальные цифры окончательные. «Погибли 64 человека. Все остальные цифры – это инсинуации, это откровенное безобразие», — утверждает руководитель министерства Владимир Пучков.

В суде избрали меры пресечения пятерым задержанным. Охранник, который выключил сигнализацию, виновным себя не считает, потому что еще за неделю до трагедии сообщил руководству о неисправности. О своей невиновности утверждает и управляющая «Зимней вишни», потому что ее самой во время пожара на работе не было, а кассирши кинотеатра отчитались, что из помещения вывели всех. Несмотря на это, суд арестовал задержанных на два месяца. А СМИ узнали о двух увольнениях высокопоставленных чиновников – заместителя губернатора и начальника департамента внутренней политики. Уволил их якобы губернатор Тулеев, который извинился перед Путиным, но так и не удосужился выйти к родственникам погибших. Он до сих пор остается руководить областью.

Напомним, 25 марта в центре российского города Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Вице-губернатор области Владимир Чернов рассказал, что пожар вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. В здании упали два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж.

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Следователи выявили серьезные нарушения: пожарные выходы были заблокированы, а сотрудник частного охранного предприятия после получения сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

По последним официальным данным, погибли 64 человека. В то же время местные жители создали инициативную группу, которая составила списки погибших в пожаре. В списках указано 64 фамилии погибших, из которых 41 — несовершеннолетний.

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