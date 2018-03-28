Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что прервал отпуск, чтобы дать показания правоохранительным органам по делу о гибели и.о. директора николаевского аэропорта Всеволода Волошина. Савченко заверил, что не избегает "ни комментариев, ни ответственности" Фото: rbc.ua "Я обратился ко всем своим побратимам, ко всем, кого знаю, чтобы ни в каком случае в Николаевской области не проводили митингов в мою поддержку, ничего не делали, не выходили на улицы, чтобы полностью было спокойно и громада была в нормальном рабочем режиме", – отметил Савченко.Он добавил, что находился в плановом отпуске с 5 марта, но по собственной инициативе его прервал, чтобы дать показания полиции по делу о гибели и.о. директора николаевского аэропорта Всеволода Волошина."С 5 марта я нахожусь в плановом отпуске, я это делаю практически каждый год, следовательно, не уклоняясь, я обратился в правоохранительные органы для того, чтобы они меня допросили, и я мог дать исключительную информацию, которой я владею. Я надеюсь, что следствие установит истину в этих вопросах", – подчеркнул председатель Николаевской ОГА.Он заверил, что на Волошина не оказывалось никакого давления, поскольку тот "за период своей деятельности не совершил ни одного поступка, который мог бы дискредитировать его работу"."Это был кристально честный, ответственный человек, которого я с большой честью, удовольствием имел возможность назначить выполнять свои служебные обязанности… Для меня это очень большая потеря. Приводя Владислава, мне нужно было тщательно думать, взвешивать все. Но имеем то, что имеем… Я не избегаю ни комментариев, ни ответственности. И все причастные будут нести ответственность", – сказал Савченко.И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий холод заявил, что следствие не располагает сведениями о том, что Волошин покончил с собой под внешним давлением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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