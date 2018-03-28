



Напередодні, 27-го березня відома співачка Джамала народила сина, про що сьогодні зранку повідомила у мережі. Привітати Джамалу та Бекіра Сулейманова з первістком поспішили не лише шанувальники, але й колеги по "Голосу країни" - Сергій Бабкін та Катя Осадча.



"Джамало, вітаю! В нашій веселій компанії молодих матусь і дітей залаштунків "Голосу країни" поповнення! Здоров‘я малюку і тільки спокійних ночей мамі", - написала Катя.



@jamalajaaa Вітаю!!!!!!!! В нашій веселій компанії молодих матусь і дітей залаштунків @goloskrainy_official поповнення



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