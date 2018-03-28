|Сергій Бабкін і Катя Осадча привітали Джамалу з первістком (ФОТО)
|28.03.2018 20:58
|
Напередодні, 27-го березня відома співачка Джамала народила сина, про що сьогодні зранку повідомила у мережі. Привітати Джамалу та Бекіра Сулейманова з первістком поспішили не лише шанувальники, але й колеги по "Голосу країни" - Сергій Бабкін та Катя Осадча.
"Джамало, вітаю! В нашій веселій компанії молодих матусь і дітей залаштунків "Голосу країни" поповнення! Здоров‘я малюку і тільки спокійних ночей мамі", - написала Катя.
Поделитесь статьей с друзьями