Украинский пранкер Евгений Вольнов, который ранее распространил информацию о 300 погибших в Кемерово, объяснил, в чем главная беда россиян.

Так, в сети было выложено аудио его телефонного разговора с одним из российских слушателей. На нем блогер мотивирует свой поступок, который вызвал возмущение у некоторых ярых поклонников Кремля.

Блогера возмутила реакция жителей Кемерово на трагедию. «…Там погорели детишки, а их родители вместо того, чтобы разорвать тех «чиновников», которые за это ответственны, кричат «Путин, помоги»», — сказал Вольнов.

По его мнению, причиной ужасной трагедии в России стала «беспросветная коррупция».

«Их государство ежедневно убивает таких же детишек в других странах. Но почему-то эти россияне ничего с этим не делают. Они не предпринимают никаких действий, чтобы остановить убийство детей в Сирии или в Украине российскими войсками за российские деньги — за российские налоги, которые платят родители детей, которые сгорели в этом центре», — возмутился пранкер.

При этом Вольнов также напомнил, что отдыхать в ТЦ «Зимняя вишня» люди пришли по талончикам, которые им выдали на выборах Путина.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

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