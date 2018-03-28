Украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувика) заочно арестовал Басманный суд Москвы, передает со ссылкой на .

Он сообщил о "300 погибших" во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерове. По официальным данным там погибло 64 человека, сообщает "Новое время".

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что срок ареста составляет 2 месяца с момента экстрадиции или задержания на территории .

Вольнова объявили в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.

Вольнов в день трагедии в Кемерове звонил в медицинские учреждения и государственные органы, чтобы поинтересоваться, есть ли места для "300 погибших" во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Сам Вольнов объяснил, что хотел обратить внимание на то, что официальные власти скрывают реальное количество погибших, о чем часто заявляли очевидцы пожара и родственники жертв.

25 марта в российском Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за густого черного дыма некоторые из посетителей оказались отрезанными от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон. Погибли 64 человека. Среди них 41 - дети.

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