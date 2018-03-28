Террористы на Донбассе используют живые мишени для обнаружения огневых точек украинских снайперов.

«Чтобы выявить наши огневые точки, боевики выдвигают свою позицию живые мишени. Только вдумайтесь! Я вижу в прицел человека, понимаю, что это не боевик. Все другие на той стороне, тем временем, прячутся. Вдруг сбоку появляется труба разведчика: оккупанты ждут, что я выстрелю в живую цель, они зафиксируют мою огневую точку и ликвидируют меня», — сообщил снайпер из десантных бригад Вооруженных сил Украины Фонду «Вернись живым», информирует svodka.net.

По словам военных, немцы во Втором мировой войне так бы не поступили.

«Армейцы, которые видели «трюк» с живыми мишенями, в один голос уверяют: «Немцы не выдвигали бы кого-то из своих, это — или наши воины, когда взятые в плен, или местные, чем-то не угодили боевикам», – сообщили в Фонде.

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