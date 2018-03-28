Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала популистскими заявления о том, что в несессионную неделю можно собрать 226 народных депутатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За вопросы о декларациях активистов голосовали меньше 200 депутатов Фото: wikipedia.org "Согласно регламенту, за это должны собрать 150 подписей нардепов или должно быть решение согласительного совета с участием председателей фракций и комитетов. Никто из присутствующих не выступил принципиально против внеочередного заседания, но заметили и признали, что собрать 226 депутатов в несессионную неделю (когда много народу розъехалось по округам или в командировках) – нереально", – написала она.По мнению Геращенко, слова о сборе необходимого количества депутатов в несессионный день – "популистские заявления, а не попытка решить проблему".Первый вице-спикер парламента отметила, что на прошлой неделе вопрос о декларациях активистов выносился "десятки раз", и за это голосовало меньше 200 нардепов.Геращенко также подтвердила, что вопрос собираются вынести на повестку дня 3 апреля. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1666731943414612 Сегодня еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав с 2018 года подавать электронные декларации членов общественных организаций. 27 марта Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.В январе 2018 года Евросоюз заявил, что система декларирования "накладывает неоправданную тяжесть и давление на неправительственные организации", и призвал Киев отменить спорную норму.22 марта Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании активистов общественных организаций в 2018 году.Срок подачи электронных деклараций истекает 1 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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