Раненого сегодня днем ​​при разминирования местности близко Донецкой фильтровальной станции сапера ГСЧС Анатолия Красноперова эвакуируют в больницу Днепра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"По состоянию на 17.00 раненого пиротехника транспортируют из Авдеевки, Донецкая область, в Областную клиническую больницу им. Мечникова в город Днепр. Сейчас состояние пострадавшего спасателя стабильное", - говорится в сообщении.

Как сообщал 28 марта в 13.20 близко Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Красноперов Анатолий Николаевич.

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