Новый закон вносит целый ряд изменений

Закон вступит в силу через 180 дней с момента обнародования, сообщает пресс-служба Президента.

Новый закон вносит целый ряд изменений. В частности, был создан механизм привлечения к административной ответственности лиц, за которыми зарегистрированы транспортные средства, которые нарушили правила остановки, стоянки и парковки. Фиксировать подобные нарушения будут, согласно тексту документа, с помощью систем фото- и видеофиксации.

Кроме того, согласно новым правилам копию постановления о привлечении к административной ответственности будут оставлять на лобовом стекле транспортного средства. Принимать решения о привлечении к ответственности и временное задержание транспортного средства будут уполномоченные инспекторы из парковки.

Уточняется, что при временном задержании транспортного средства инспектор должен немедленно проинформировать соответствующие подразделения полиции с указанием времени и места задержания и места эвакуации. Вся информация будет размещаться на официальной интернет-странице исполнительного органа соответствующего местного совета. Сообщение также будет дублироваться на номера мобильных телефонов, их владельцы предложили для внесения в соответствующие информационно-коммуникационные системы.

Возвращаться автомобили будут только после оплаты штрафов и стоимости услуг по их транспортировке и хранению.

Сообщается также, что были усовершенствованы размеры штрафных санкций и механизмы оплаты штрафов.

Одновременно закон определяет основания для освобождения от ответственности зарегистрированного владельца транспортного средства. В частности, речь идет о случаях, когда номерной знак или сам автомобиль был украден, или если право на управление автомобилем было передано другому лицу на соответствующих юридических основаниях.

Напомним, что с 26 октября 2017 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".