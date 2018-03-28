Строительство Крымского моста нанесет урон не только по портам в Азовском море, но негативно отразится в целом на социально-экономической обстановке в Мариуполе и Бердянске, считает крымский экономист Юрий Смелянский.

Украина может потерять еще больше от строительства Крымского моста, чем озвученные министром инфраструктуры Владимиром Омеляном десятки миллионов гривен, в случае запрета со стороны России на проход судов в украинские порты Азовского моря, информирует svodka.net.

«Потерять можем очень много, потому что в наихудшем варианте развития событий Россия может в любой момент принять решение — и в процессе строительства, и после окончания строительства — запретить проход судов в украинские порты в Азовском море — это Мариуполь и Бердянск», — рассказал в комментарии «Обозревателю» Юрий Смелянский.

По его словам, такие действия нанесут урон не только по портам в Азовском море, но негативно отразятся в целом на социально-экономической обстановке в Мариуполе и Бердянске.

«Люди потеряют работу, соответственно им необходимо будет компенсировать эту потерю, а это дополнительная нагрузка на бюджет», — объясняет Смелянский.

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Помимо удара по рабочим местам, как говорит экономист, убытки понесет бизнес который завозит в эти порты товар, или же наоборот отправляет грузы.

«Существует вероятность того, и это уже наблюдается, что нарастает на грузка на порты в районе Одессы. Для крупных компаний это одно решение вопроса, а для мелких компаний это более болезненное решение, особенно, если это будет связано с дополнительными финансовыми затратами, что может негативно отразиться на рабочих местах предприятий уже экспортеров или импортеров», — отметил он.

Как ранее сообщалось, после открытия движения по автомобильной части Крымского моста все те, кто таким образом попадают на территорию Крыма, должны фиксироваться украинскими властями.

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