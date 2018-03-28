Мальчик лет 12 дважды пытался поджечь аттракцион в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, отметил Евгений, который работал там фотографом и аниматором. Жертвами пожара стали 64 человека Фото: ЕРА В сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" Евгений работал фотографом и аниматором и, по его словам, видел поджигателя."Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог, его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца. Причем сам чуть не угорел в дыму", – сказал мужчина.Он рассказал, что устраивал детский квест и следовательно имел противогазы. Именно с их помощью помогал эвакуироваться посетителям торгового центра.Среди тех, кому помог Евгений, был и мальчик, который пытался "поджечь аттракцион"."Я его сразу заметил, спас. А потом рассказал обо всем следователям", – отметил он.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни".27 марта стало известно, что информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки центре торговом евгений что кемерово Теги: происшествия