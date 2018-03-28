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Свидетель пожара в Кемерово: Поджигателем был парень лет 12
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28.03.2018 21:09
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Мальчик лет 12 дважды пытался поджечь аттракцион в торговом центре
"Зимняя вишня" в Кемерово, отметил Евгений, который работал там
фотографом и аниматором. Жертвами пожара стали 64 человека Фото:
ЕРА В сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" Евгений работал
фотографом и аниматором и, по его словам, видел
поджигателя."Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже
пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог,
его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца.
Причем сам чуть не угорел в дыму", – сказал мужчина.Он
рассказал, что устраивал детский квест и следовательно имел
противогазы. Именно с их помощью помогал эвакуироваться посетителям
торгового центра.Среди тех, кому помог Евгений, был и мальчик,
который пытался "поджечь аттракцион"."Я его сразу заметил, спас. А
потом рассказал обо всем следователям", – отметил он.Пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел
25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ
заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27
марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате
пожара в торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали
данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев
заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни".27
марта стало известно, что информацию о сотнях погибших в торговом
центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений
Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и
спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он
заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в
YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а
он "единственный, кто говорит правду и не боится этого".
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