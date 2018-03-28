Граждан других стран необходимо звать в Украину в качестве советников, а не назначать на главные руководящие посты. Такое заявление сделал внефракционный народный депутат Андрей Ильенко в прямом эфире украинского телеканала NEWSONE .

Он отметил, что Украина должна следовать примеру других государств, однако не допускать иностранцев к управлению страной.

"Пусть будут советники. Нам объективно нужно поучиться у многих правильных вещей. Нужно изучать опыт развитых стран, которые намного дальше ушли в экономическом развитии. Нужно не бояться учиться, но учиться и приглашать советников, а не ставить на ключевые должности людей, которые здесь наруководили и сбежалии. Они не несут ни за что ответственность. А мы здесь живем", - сказал народный депутат.

Как сообщал svodka.net, Надежда Савченко сообщила, что была готова полететь защищать Крым , но соответствующий приказ не поступил. Кроме того, она рассказала о спецоперациях, которые проводят украинские спецслужбы.

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