Сотрудники посольства РФ уже покинули Украину. Об этом сообщили изданию "РИА Новости" в пресс-службе посольства РФ в Украине, передает "Сотрудники посольства, которые объявлены персонами нон грата, уже покинули Украину", - сказали в пресс-службе. Отметим, что корреспонденту в посольстве РФ отказались комментировать эту информацию. "Мы ничего не комментируем", - сообщили в посольстве РФ в Украине. Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Сейчас 27 стран мира объявили о выдворении российских диппредставителей. К списку присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия. Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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