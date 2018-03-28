Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм оформления поддельных документов для выезда в страны ЕС лицам, причастным к участию в ЛДНР,передает со ссылкой на .

"Правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛДНР", которые решили "легализоваться" в Европе.

Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа", - сообщили в пресс-центре .

К механизму нелегальной переправки граждан в страны ЕС были причастны работники Государственной пограничной службы Украины.

В и области задержали 3-х организаторов группировки. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовы фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более 3000 патронов различного калибра.

В Полтаве нашли преступников, которые подделывали украинские документы. Продавали их иностранцам по цене от $ 200 до $ 1,2 тыс.

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