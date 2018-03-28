NASA не заинтересовано в приобретении ракет SpaceX Falcon Heavy , несмотря на вопросы о доступности по сравнению с его космической ракетной системой .

SpaceX сделала историю в феврале, когда она успешно запустила Falcon Heavy, ее массивную и тяжелую ракетоноситель, а затем вернула две свои ракеты обратно на Землю, информирует svodka.net.

По некоторым оценкам , расходы NASA, потраченные ежегодно на разработку космических ракетных систем, эквивалентны 17-27 боевым ракетам Falcon Heavy, но NASA не планирует переходить в SpaceX для своих ракет.

Во время заседания комитета консультативного совета НАСА, Билл Герстенмайер, руководитель космического агентства, наконец, затронул этот вопрос. Вместо того, чтобы обсуждать недорогой Falcon Heavy, он подчеркнул грузоподъемность транспортного средства. По сути, Falcon Heavy не может нести столько, сколько сможет Space Launch System.

Как пояснил Gerstenmaier, массивный подъемный автомобиль SpaceX имеет небольшую полезную нагрузку для коэффициента транслунного впрыска или количество массы, которую ракета может удерживать на пути к Луне. Система космического запуска сможет нести 70 тонн на околоземной орбите и 26 метрических тонн на Луну. Falcon Heavy может выполнять только 63,8 и 16 метрических тонн, соответственно.

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Единственная проблема с заявлением Герстенмайера заключается в том, что НАСА в настоящее время не имеет «больших монолитных деталей», для которых требуется только система космического запуска, а не любая другая космическая ракета-носитель. Фактически, НАСА все еще находится в стадии разработки проектов для своих планов Лунной орбитальной платформы-шлюза в 2020-х годах, маленькой космической станции, чтобы летать вокруг Луны. Теоретически, компоненты этой космической станции могут быть спроектированы таким образом, чтобы они находились внутри полезной нагрузки Falcon Heavy. Это потенциально может спасти НАСА миллиарды долларов, которые могут быть распределены по другим аспектам освоения космоса.

Он отметил, что NASA может по-прежнему покупать ракеты Falcon Heavy для использования в определенных ситуациях. Не только Falcon Heavy, но и системы запуска от генерального директора Amazon Джеффа Безоса и United Launch Alliance.

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В целом, однако, НАСА и SpaceX имеют хорошие отношения, и космическое агентство говорит, что не о чем беспокоиться, поскольку будут использоваться и космическая ракетная система, и Falcon Heavy, но для разных целей.

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