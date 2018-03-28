По информации Госслужбы статистики, за последние 12 месяцев номинальная заработная плата в Украине увеличилась на 26,1%. По данным Госстата, реальная заработная плата в феврале 2018 года по сравнению с январем выросла на 0,6% Фото: National Bank of Ukraine / Flickr "Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7828 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) – на 26,1%. Индекс реальной заработной платы в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года составил 100,6%, а по сравнению с февралем 2017 года – 110,5%", – рассказали в Госстате. Скриншот: ukrstat.gov.ua Сообщается, что самый большой рост средней номинальной зарплаты в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года зафиксирован в Житомирской (31,2%), Закарпатской (31,1%), Винницкой (29,3%), Черкасской (28,9%) и Львовской (28,7%) областях.В Кабинете Министров Украины рассчитывают, что в 2018 году средняя зарплата в Украине возрастет до 10 тыс. грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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