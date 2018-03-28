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В Госстате сообщили, что реальная зарплата в Украине в феврале возросла на 10,5% в годовом измерении
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28.03.2018 21:17
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По информации Госслужбы статистики, за последние 12 месяцев
номинальная заработная плата в Украине увеличилась на 26,1%. По
данным Госстата, реальная заработная плата в феврале 2018 года по
сравнению с январем выросла на 0,6% Фото: National Bank of Ukraine
/ Flickr "Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника
предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года
составляла 7828 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной
заработной платы (3723 грн). По сравнению с январем размер средней
номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за
последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) – на
26,1%. Индекс реальной заработной платы в феврале 2018 года по
сравнению с январем 2018 года составил 100,6%, а по сравнению с
февралем 2017 года – 110,5%", – рассказали в Госстате.
Скриншот: ukrstat.gov.ua
Сообщается, что самый большой рост средней номинальной зарплаты в
феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года зафиксирован в
Житомирской (31,2%), Закарпатской (31,1%), Винницкой (29,3%),
Черкасской (28,9%) и Львовской (28,7%) областях.В Кабинете
Министров Украины рассчитывают, что в 2018 году средняя зарплата в
Украине возрастет до 10 тыс. грн.
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