|Вятрович: отказ от кириллицы сделает нас слабее
|28.03.2018 21:25
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Отказ от кириллицы сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность. Такое мнение высказал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает
"Кириллица - это основательный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность", - написал Вятрович в Twitter.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латиницы рядом с кирилличным алфавитом.
Как сообщал , 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в приказ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.