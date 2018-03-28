Член российского Совета Федерации Елена Мизулина, реагируя на несчастный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», высказала соболезнования и поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом она сказала во время пропагандистской программы российского ТВ «Вечер с Владимиром Соловьевым», информирует svodka.net.

«Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину… Для него это удар в спину, это страшное потрясение!», – заявила Мизулина, оценивая убыток президента от гибели 64 людей, между которых было много детей и в которой некоторые жители Кемерово потеряли целые семьи.

«То, что он делает сегодня для России – невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. И вдруг так бездарно, за его спиной!», – продолжала источать похвалы Путину и побочно комментировать трагедию российский политик.

«Так бездарно тратятся жизни наших людей и особенно детей», – с грустью отметила Мизулина.

Читайте: Высылка дипломатов - это символический шаг, а нужны серьезные действия, - Боровой

В конце Мизулина назвала Путина «духовным воином» и призвала россиян, жителей Кемерово, в том числе, видимо, и потерявших в пожаре семьи, «доказать что они члены одной команды» и не поддаваться на провокации, слухи и «всякие гадости».

Елена Мизулина известна своими многочисленными высказываниями и инициативами, направленными преимущественно на борьбу с геями, абортами, усыновлением иностранцами российских сирот и запретом «неугодных» сайтов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира