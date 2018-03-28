В четвертьфинале WTA турнира Miami Open (США) украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Елене Остапенко из Латвии со счетом 6:7 (3), 6:7 (5). Свитолина проиграла два сета на тай-брейках Фото: ЕРА Украинка проиграла в двух сетах, оба из которых игрались до тай-брейков. Удачливее была латвийка.Итоговый счет: 6:7 (3), 6:7 (5)."Жесткий бой", – прокомментировали в твите турнира. Tight fight @JelenaOstapenk8 dispatches of Svitolina 7-6(3), 7-6(5) to reach her first career #MiamiOpen semifinals. pic.twitter.com/fuJD1luDcw — Miami Open (@MiamiOpen) 28 марта 2018 г. В этом году Свитолина выиграла соревнования в Брисбене (Австралия) и Дубае (ОАЭ), а также выставочный турнир в Нью-Йорке.В рейтинге Женской теннисной ассоциации украинская теннисистка занимает четвертую позицию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки свитолина проиграла miami этом остапенко Теги: спорт