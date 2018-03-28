|Свитолина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Майами
|28.03.2018 21:25
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Tight fight @JelenaOstapenk8 dispatches of Svitolina 7-6(3), 7-6(5) to reach her first career #MiamiOpen semifinals. pic.twitter.com/fuJD1luDcw— Miami Open (@MiamiOpen) 28 марта 2018 г.
В этом году Свитолина выиграла соревнования в Брисбене (Австралия) и Дубае (ОАЭ), а также выставочный турнир в Нью-Йорке.В рейтинге Женской теннисной ассоциации украинская теннисистка занимает четвертую позицию.
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