На фоне массовой высылки из ЕС российских дипломатов, некоторые страны, которые принято вносить в когорту «друзей Путина», проигнорировали такой солидарный ответ на применение Россией химического оружия в британском Солсбери из-за определенных личных интересов в отношениях с Москвой. Об этом заявил представитель политической группы «зеленых» в Европарламенте Свен Гигольд.

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«Многие страны, которые повернулись спиной к политике ЕС в отношении России, находятся под влиянием грязных денег из России. Такое разделение Европы вызвано меркантильными личными двусторонними интересами с Россией. Кипр, Австрия, Болгария и Греция, как представляется, уделяют больше внимания российским грязным деньгам, чем общей европейской позиции», — отметил евродепутат из Германии, информирует svodka.net.

Он напомнил, что такие страны, как Мальта, Кипр и Португалия, получают значительные прибыли от реализации визовой политики в отношении российских граждан. «Сотни российских граждан имели возможность приобрести паспорт ЕС, который обеспечивает гражданские права, а следовательно — политическое влияние в Европе», — подчеркнул Гигольд.

В качестве показательного примера он привел Австрию, напомнив, что правящая Австрийская партия свободы (FPO) подписала соглашение о сотрудничестве с партией президента РФ. Похожая ситуация и в Греции, чей премьер Ципрас «долгое время флиртует с Россией Путина, надеясь на инвестиции, от которых остальная Европа отказывается».

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