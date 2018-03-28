В одном из отделений полиции Москвы сообщили, что блогер Илья Варламов "вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения", потому был задержан. О каком именно правонарушении идет речь, не сообщается. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Варламова уже отпустили Фото: varlamov.ru "Федеральная служба охраны час продержала меня у себя, забрали документы, запретили телефоном пользоваться. Потом они вызвали полицию и меня в отделение внутренних дел привезли. Уже полтора часа прошло, и никто ничего не объясняет", – рассказал блогер. В отделении полиции изданию подтвердили, что Варламов находится у них. По словам правоохранителей, с блогером проведут беседу и отпустят.В полиции добавили, что Варламов "вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения". О каком именно правонарушении идет речь, не сообщается. Несколько минут назад на своей странице в Facebook Варламов сообщил, что его отпустили."Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного общения, взял 51-ю статью (статья 51 конституции РФ предполагает отказ от показаний против себя и близких родственников. – ). Отдали паспорт", – написал он. https://www.facebook.com/varlamov/posts/1657650034289732 В 2010–2011 годах во время различных политических акций российской оппозиции блог Варламова часто становился популярным источником информации. Он активно освещал события Революции достоинства в Киеве в начале 2014 года.В июне 2017 года стало известно, что СБУ запретила Варламову въезд в Украину. После появления этой информации российский блогер заявил, что не посещал отдельные районы Луганской и Донецкой областей, однако был в аннексированном Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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