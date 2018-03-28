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В Москве задержали блогера Варламова
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28.03.2018 21:33
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В одном из отделений полиции Москвы сообщили, что блогер Илья
Варламов "вызвал подозрение своим поведением и совершением
правонарушения", потому был задержан. О каком именно правонарушении
идет речь, не сообщается. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Варламова уже отпустили Фото: varlamov.ru
"Федеральная служба охраны час продержала меня у себя, забрали
документы, запретили телефоном пользоваться. Потом они вызвали
полицию и меня в отделение внутренних дел привезли. Уже полтора
часа прошло, и никто ничего не объясняет", – рассказал
блогер. В отделении полиции изданию подтвердили, что Варламов
находится у них. По словам правоохранителей, с блогером проведут
беседу и отпустят.В полиции добавили, что Варламов "вызвал
подозрение своим поведением и совершением правонарушения". О каком
именно правонарушении идет речь, не сообщается. Несколько
минут назад на своей странице в Facebook Варламов сообщил, что его
отпустили."Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного
общения, взял 51-ю статью (статья 51 конституции РФ
предполагает отказ от показаний против себя и близких
родственников. – ). Отдали паспорт", – написал он.
https://www.facebook.com/varlamov/posts/1657650034289732
В 2010–2011 годах во время различных политических акций российской
оппозиции блог Варламова часто становился популярным источником
информации. Он активно освещал события Революции достоинства в
Киеве в начале 2014 года.В июне 2017 года стало известно, что
СБУ запретила Варламову въезд в Украину. После появления этой
информации российский блогер заявил, что не посещал отдельные
районы Луганской и Донецкой областей, однако был в аннексированном
Крыму.
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