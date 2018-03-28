Стало известно о гибели на Донбассе юного бойца «Правого сектора» (ФОТО) В Интернете были опубликованы подробности о погибшем в зоне АТО добровольце, которого 27 марта застрелил снайпер боевиков. 19-летний член добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» под позывным «Дилли» был родом из Конотопа, Сумской области, информирует svodka.net. Он был застрелен снайпером во время запуска беспилотника для аэроразведки. В связи с этим, распоряжением городского главы Конотопа, с 28 по 30 марта 2018 года в городе объявлены траурные дни, отменены концертно-развлекательные мероприятия и приспущены флаги. Фото бойца публикуют в социальных сетях. Читайте: Оккупанты в Донбассе убили более 200 детей svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



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