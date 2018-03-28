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Стало известно о гибели на Донбассе юного бойца "Правого сектора" (ФОТО)
28.03.2018 21:41
Стало известно о гибели на Донбассе юного бойца «Правого сектора» (ФОТО)

В Интернете были опубликованы подробности о погибшем в зоне АТО добровольце, которого 27 марта застрелил снайпер боевиков.

19-летний член добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» под позывным «Дилли» был родом из Конотопа, Сумской области, информирует svodka.net.

Он был застрелен снайпером во время запуска беспилотника для аэроразведки.

В связи с этим, распоряжением городского главы Конотопа, с 28 по 30 марта 2018 года в городе объявлены траурные дни, отменены концертно-развлекательные мероприятия и приспущены флаги.

Фото бойца публикуют в социальных сетях.

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