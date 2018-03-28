|Стало известно о гибели на Донбассе юного бойца "Правого сектора" (ФОТО)
|28.03.2018 21:41
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В Интернете были опубликованы подробности о погибшем в зоне АТО добровольце, которого 27 марта застрелил снайпер боевиков.
19-летний член добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» под позывным «Дилли» был родом из Конотопа, Сумской области, информирует svodka.net.
Он был застрелен снайпером во время запуска беспилотника для аэроразведки.
В связи с этим, распоряжением городского главы Конотопа, с 28 по 30 марта 2018 года в городе объявлены траурные дни, отменены концертно-развлекательные мероприятия и приспущены флаги.
Фото бойца публикуют в социальных сетях.
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