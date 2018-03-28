Спикер партии "Национальный корпус" Роман Чернышев пообещал, что силовых действий со стороны членов "национальных дружин", которые охраняют телеканал ZIK, не будет. Телеканал ZIK охраняют члены "национальных дружин" Фото: Національні Дружини / Facebook "Парни из "нацдружин" находятся и у здания, и в самом здании. Мы охраняем телеканал. Мы на провокации не будем вестись", – заявил он.Чернышев пообещал, что силовых действий со стороны членов "национальных дружин" не будет.На странице "национальных дружин" в Facebook сообщаетcя, что канал охраняют со вчерашнего дня."Увидев "национальные дружины", господин Дмитрий ушел, и, к сожалению, оставил "своих детей" на произвол судьбы. У вxода были установлены палатки, развешана колючая проволока, заxламляя и засоряя центр Киева. Мы объяснили детям, что мусорить – нехорошо, и они убрали мусор, восстановив доступ в здание", – рассказали в "национальных дружинах". https://www.facebook.com/ndrugua/posts/446873545750199 21 марта телеканал ZIK сделал заявление, что на СМИ готовится силовая нападение, подготовленная в Администрации Президента Украины. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".27 марта "национальные дружины" сообщили, что берут ZIK под охрану.Сегодня активисты партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала. Они заявили, что ZIK якобы намерен купить Медведчук. Активисты принесли к зданию телеканала шины.ZIK потребовал немедленно снять блокаду телеканала и не угрожать его журналистам и приглашенным на эфиры гостям.В декабре 2017 года на телеканале заявили, что к тогдашнему владельцу ZIK Дыминскому обращались от имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в управление на три года".Нардеп от БПП Иван Винник 22 января 2018 года покинул прямой эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике. Парламентарий возмутился, что в годовщину первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал "один из архитекторов коррупционных схем" бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.24 января генеральный продюсер ZIK Наташа Влащенко заявила, что народный депутат от "Народного фронта" угрожал ей и требовал не брать интервью у бывшего заместителя главы Администрации Президента Портнова.22 марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил Дыминского из числа бенефициарных собственников телеканала ZIK. Он заочно арестован по делу о ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что телеканал национальных дружин охраняют Теги: политика