Вопрос (о нынешней истории с высылкой дипломатов): Что это с англо-саксами происходит?

Ответ: Выполняют классическое пропагандистское упражнение, которое можно условно назвать "Многоходовка".

"Многоходовка" возможна только тогда, когда Psychological Warfare ведётся системно, то есть последовательно и с участием всех необходимых государственных структур, независимо от смены правительств (смена режима — да, может всё поменять и даже прекратить). "Многоходовку" обеспечивает в первую очередь бесплатное всеобщее образование, а далее СМИ, из которых с огромным отрывом важно ТВ, и замыкают этот эшелон культура и развлечения, из которых тоже главное и тоже с отрывом — кино (Ленин, кстати, своей знаменитой фразой, скорее только, подразумевал те пропагандистские ролики, которые летом 1917 года привезли и развезли по России пропагандисты-социалисты из США). И вот с учётом этого:

Каждый раз, как в мире само собой случается что-то "подходящее", специалисты Psychological Warfare это событие тут же подхватывают и раскручивают — чтобы постепенно расставить сколько-то до конца непонятных и не осмысленных — чаще только не расследованных — так, как положено "у них", (то есть "серых") реперных точек.

В сегодняшнем контексте, между многого прочего, это: мол, убили Литвиненко — по приказу Путина; мол, убили Немцова — по приказу Путина; мол, затерроризировали Навального — по приказу Путина (при этом все используемые "положительные" фигуры тиражируются, как борцы с тиранией); мол, напали на Грузию; мол, захватили силой Крым; мол, воюют на Донбассе и сбили Боинг; мол, готовы сходу ринуться на западных "европейских" соседей; и т.д.А потом в какой-то момент делается "козырный" и уже откровенно "чёрный" ход — сейчас это т.н. "дело Скрипаля" — который в реальном мире уже не имеет никакой иной опоры, кроме этих "серых" реперных точек (когда-то давно один из учивших меня лекторов использовал применительно к ним удивительно точный образ "кочки на болоте").

Если проследить за официальными филиппиками последних нескольких дней, то в них более глупые из политиков эти "кочки" вообще просто тупо перечисляют.

Правда, есть и хороший момент во всём этом.

Во-первых, введение в оборот откровенно "чёрного" элемента всегда выдаёт "износ системы", поскольку неизношенная, "свежая" система должна эффективно генерить не "чёрные", а "серые" элементы, причём из всех 50-ти оттенков — самые светлые (много-много правды и совсем малая толика лжи — так ещё гений пропаганды Геббельс учил).

Во-вторых, вся эта суета с высылаемыми дипломатами, естественно, сама скоро станет "кочкой" следующего, более высокого уровня. Но поскольку она изначально уже откровенно "чёрная", то сразу возникает риск разоблачения типа "Король-то — голый!".

И, значит, надо начинать ещё одну, новую спираль "обоснования" (то есть оправдания) ещё и этой лжи.А слишком много таких спиралей — это слишком много задействованных ресурсов, включая людские.А всякое всё менее контролируемое расползание растущей массы чревато аварийными разрывами, в том числе у кого-то "вдруг" возьмут и разведутся в голове "тараканы" и он вдруг заговорит, или, скажем, всплывут где-нибудь и будут преданы гласности какие-то компрометирующие документы.

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