В МИД требуют от РФ освободить украинского активиста Балуха

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от России освободить заключенного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха объявившего голодовку.

"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из АРК В.Балуха, который объявил голодовку с 19.03. Дело сфабриковано", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге в соцсети Твиттер.

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года райсуд Крыма приговорил украинского активиста В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

14 марта 2018 года главный суд оккупированного Крыма на заседании изменил приговор В.Балуху, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, в связи с чем приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.