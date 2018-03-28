Кравчук не имел довольно профессиональной команды правительства. Ничего нового не надо было выдумывать, довольно было повторять опыт Польши и Чехии. Они открыли рынки.

Об этом в интервью рассказал переводчик и шоумен, прежний дипломат Дмитрий Чекалкин,передает со ссылкой на .

"Кучма за бесценок раздавал ближайшему окружению ключевые стратегические предприятия, превратив это в открытый дерибан. Вместо того, чтобы пригласить западных инвесторов с новым мышлением, стандартами. Тогда владельцы не покупали бы себе дорогие квартиры в Лондоне, как олигархи и , а отвечали бы перед акционерами за каждую потраченную копейку. Мы потеряли эти годы. А был более или менее положительный инвестиционный климат. Могли привлечь на предприятия многомиллиардные капиталы. Люди знали, что все воруют и берут взятки. Эта психология пропитала всю украинскую бюрократическую машину. Приходили на госслужбу не менять что-то, а воровать. Это касается Януковича в первую очередь", - пояснил он.

По мнению эксперта, не занимался профессионально серьезными проблемами.

"Когда российский журналист Леонид Парфенов провел с ним несколько дней. И написал большой материал о том, как распределяет свое время украинский президент. За те четыре дня дважды был на каких-то выставках, трижды - в Художественном Арсенале. Ездил лепить кувшины, затем - на пасеку, дарил вышиванки. Провел лишь одно совещание по энергетической безопасности. Опоздал на полтора часа и просидел 15 минут. Парфенов написал, что если бы это был президент Люксембурга, мог бы позволить себе так распоряжаться временем. А гарант государства с таким багажом проблем и вызовами на это не имеет права. Администрацией руководил Виктор . И все знали, сколько надо ему заносить за решение проблем. Газовыми вопросами занимался . А говорил: "Этот грязный газ. Не хочу им заниматься ". Тогда чего же тебе Фирташ по четыре раза в день ездит? Нам не повезло с политической элитой", - добавил Дмитрий Чекалкин.

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