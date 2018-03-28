Украинский политолог Сергей Лямец заявил, что нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский "запросто предпочел бы купить себе яхту или футбольный клуб", но решил вернуть деньги вкладчикам банка "Форум". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Новинский возвращает деньги бывшим вкладчикам банка "Форум", заявил Лямец Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Вадим Новинский возвращает деньги бывшим вкладчикам банка "Форум". Шок в том, что кроме него, ни один олигарх больше этого не делает. Почти 100 банков-банкротов, и больше ни одного подобного шага", – написал Лямец.Политолог заявил, что "большинство олигархов забили на бывших вкладчиков"."Кого-то "ограбил" Нацбанк. Кто-то "сейчас не может". Кто-то вообще не думает о бывших клиентах и просто открывает через подставных лиц новые "пылесосы". Я уверен, что Новинский запросто предпочел бы купить яхту или футбольный клуб, оставить деньги для развития судостроительных заводов или финансирования нужных политиков. Но вместо этих украинских вариантов – вот такой говорящий факт", – добавил Лямец.С 14 марта 2014 года в банке "Форум" работала временная власть. В июне 2015-го Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации финансового учреждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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