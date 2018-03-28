|В Украине презентуют Национальный детский совет
|28.03.2018 21:53
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Завтра Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка в Украине Николай Кулеба представляет Национальный детский совет, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.
В сообщении отмечается, что "отныне маленькие украинцы смогут приобщаться к принятию решений на высшем уровне, а также формировать детскую политику всей страны".
В составе Совета - лидеры ученического самоуправления и выпускники интернатных учреждений из разных уголков Украины.
Завтра, 29 марта, в 11:00 состоится учредительное собрание организации, а уже в 12.00 с представителями Национального детского совета встретится писатель, покровитель и мотиваций тренер Ник Вуйчич.
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