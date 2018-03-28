Наверняка в России сейчас поползут слухи, что это Запад им мстит поджогами и прочими бедами за отравление Скрипалей в Англии…

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Да что ж это такое творится в последние дни в недавно «вставшей с колен» России?!

Главное управление МЧС России по Москве распространило сегодня во второй половине экстренное предупреждение, в котором посоветовало жителям города и области сократить время пребывания на улице в период с 18 часов 28 марта по 10 часов 29 марта.

В это время, согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, в Москве и Подмосковье «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

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О каких вредных примесях идет речь, в МЧС не уточнили.

Из-за неблагоприятных метеоусловий управление МЧС дало жителям Москвы и гостям города несколько советов:

— минимизируйте время пребывания на открытом воздухе;

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— находясь дома, закрывайте окна и форточки;

— используйте системы кондиционирования и очистки воздуха.

Чуть ранее сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге полыхает автосалон Hyundai.

Накануне, как известно, случилась трагедия в Кемерово.

Прямо, какое-то проклятье навалилось на эту быстро деградирующую под «мудрым» руководством Путина страну…

Могу предположить, что в Москве произошла какая-то катастрофа. МЧС же боится, что его потом обвинят в том, что жителей не предупредили заранее. Вот и объявил сейчас.

Возможно, опять произошло резкое повышение уровня сероводорода в воздухе Москвы, как это случалось в последнее время неоднократно.

Впрочем, может быть и что-то новенькое для российской столицы — типа рутения в Челябинске…

Кстати, наверняка в России сейчас поползут слухи, что это Запад им мстит поджогами и прочими бедами за отравление Скрипалей в Англии…

Ну а Путину нужно безотлагательно начинать какую-то новую войну…

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