Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем.

В то же время у тех, кто нашел работу, часто возникают вопросы относительно успешного прохождения испытательного срока. Рекрутеры советуют поверить в свои силы и не бояться стажировок, передает со ссылкой на .

Конечно первый день на новой работе вы будете чувствовать дискомфорт. Однако специалисты советуют не замыкаться в себе, знакомиться с новыми людьми. Тогда удастся поддерживать беседу и проявить свой профессионализм.

Кроме этого, не стоит недооценивать себя. Ведь вас выбрали из массы других кандидатов. Поэтому необходимо верить в свои силы. Постепенно изучить, как устроены процессы в компании. Далее полноценно взяться за работу.

В то же время рекрутеры советуют не поддаваться негативным мыслям. На первом дне стажировки не стоит думать, что вы допускаете слишком много ошибок и неточностей. Или считать, что вас не оставят после испытательного срока только потому, что компании выгодно набирать людей на месяц-два и увольнять.

Если вам понравится компания, коллектив и условия работы, сделайте все, чтобы успешно пройти стажировку и получить свою первую зарплату.

В Украине предлагают на 4 дня увеличить отпуск. Кроме того, при условии подписания соответствующего договора, увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать. За каждый дополнительный час работы, если их более 120 в год, работник будет получать тройную оплату.

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