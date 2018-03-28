На фоне обострения отношений с Россий Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами.

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С этой целью планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники, информирует svodka.net.

Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном в среду, 28 марта, в Брюсселе.

Согласно этому документу, дороги, мосты и железные дороги в ЕС до конца 2019 года должны подвергнуться проверке на пригодность для транспортировки военной техники.

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В документе отмечается, что в настоящее время многие виды военного оборудования из-за отдельно тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно. На основе проведенного анализа будет решено, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации.

Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.

Как отмечается в публикации, с начала конфликта вокруг Украины страны Балтии испытывают страх перед российским вторжением. В подготовленном недавно секретном докладе НАТО констатируется, что альянс не сможет довольно быстро отреагировать в случае неожиданного нападения России на Литву, Латвию или Эстонию, и переброска в Балтию войск и военной техники из Центральной и Западной Европы займет слишком много времени.

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