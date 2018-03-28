В Генеральном консульстве Украины в Мюнхене заявили, что возмущены фактом использования детей из немецкого Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на территории аннексированного Россией Крыма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Школьники из Германии прибыли в аннексированный Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии Скриншот: РИА Новости Крым / YouTube "Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко немедленно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям", – заявили в Генконсульстве. https://www.facebook.com/UKRinMunich/posts/1871825589503549 Агентство "РИА Крым" сообщило 27 марта, что школьники из Германии прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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