В Генеральном консульстве Украины в Мюнхене заявили, что возмущены
фактом использования детей из немецкого Аугсбурга в
пропагандистских проектах Кремля на территории аннексированного
Россией Крыма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Школьники из Германии прибыли в аннексированный Крым для участия в
Днях российско-немецкой детской народной дипломатии Скриншот: РИА
Новости Крым / YouTube "Генконсульство возмущено фактом
использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля
на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул
Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко немедленно обратился с письмом к
обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко
отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних
граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям", – заявили в
Генконсульстве.
https://www.facebook.com/UKRinMunich/posts/1871825589503549
Агентство "РИА Крым" сообщило 27 марта, что школьники из Германии
прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской
народной дипломатии.
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